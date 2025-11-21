Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) dnes končí se svým působením v Maďarsku. Stanice to uvedla na svých webových stránkách. Aktivity zastavuje na pokyn Agentury Spojených států pro globální média (USAGM), která rozhlasovou stanici s hlavní redakcí v Praze financuje. Krok americká vláda oznámila při návštěvě maďarského premiéra Viktora Orbána v Bílém domě na začátku listopadu, píše agentura AFP.
Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda vysílalo do Maďarska v období studené války. Aktivity přerušilo po pádu železné opony. Americký Kongres schválil obnovení aktivity stanice v zemi v roce 2020 kvůli obavám o stav svobody tisku v Maďarsku.
Stanice uvedla, že zastavuje činnost v Maďarsku na pokyn USAGM. Šéfka agentury Kari Lakeová tento týden uvedla, že cílem působení stanice v Maďarsku bylo destabilizovat zemi. Stanice, která v Maďarsku působila pod místním názvem Szabad Európa, tvrdí, že její novináři se snažili poskytovat lidem v Maďarsku nezávislé a objektivní zpravodajství.
Podle organizace Reportéři bez hranic je Maďarsko na 68. místě ve světovém hodnocení svobody tisku. To je třetí nejhorší umístění mezi zeměmi EU po Řecku a Kypru. Nezávislá média jsou v Maďarsku podle této organizace „vystavena politickému, ekonomickému a regulačnímu tlaku“. „Premiér Viktor Orbán vybudoval skutečné mediální impérium, které podléhá jeho příkazům,“ uvedli Reportéři bez hranic.
Stanice RFE/RL se musela po návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa k moci bránit u amerických soudů před zastavením financování ze strany USAGM. Soudy jí daly opakovaně za pravdu a agentuře nařídily příspěvky vyplatit.
