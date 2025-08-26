Čeští dobrovolníci z iniciativy Dárek pro Putina v úterý zástupcům ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) předali americký vrtulník Black Hawk nazvaný Čestmír, na který se složili ve sbírce na internetu čeští a slovenští občané. ČTK to řekl zástupce iniciativy Martin Ondráček.
Putin bez masky. Rusko se nutně nechystá zaútočit na Evropu, jak varují politici. Má s námi jiné plány, neméně děsivé
Ondráček připomněl, že Ukrajina je „prorostlá dobrovolnictvím“, včetně vybírání peněz na nákup zbraní pro ukrajinskou armádu, sbírku na vrtulník Čestmír ale považuje za unikátní. Nemyslí si, že by se občané někde složili na tak nákladný kus vojenské techniky. Na jeho nákup více než 20 640 dárců poskytlo 72,64 milionu korun. Symbolicky ho ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému letos v březnu předal český prezident Petr Pavel.
Helikoptéra je na Ukrajině v letecké jednotce HUR. Jak byla do země dopravena, Ondráček neví. Vysvětlil, že její transport organizovala ukrajinská vojenská rozvědka, česká strana ho platila.
Na platformě zbraneproukrajinu.cz je nyní sbírka na 500 dronů s municí a na operaci s názvem Štefan, jejímž cílem je koupit pět letadel pro výcvik ukrajinských pilotů stíhaček F-16. Ondráček řekl, že dobře vyškolení ukrajinští piloti mohou být investicí do bezpečnosti České republiky.
Posílá tanky i raketomety Ukrajině: Zbraně mají křestní listy, dnes seženete cokoliv
Tento zástupce iniciativy Dárek pro Putina řekl, že nepociťuje, že by veřejnost byla tři a půl roku trvajícím konfliktem unavená. Podotkl, že za letošních prvních sedm měsíců se na nákup vojenského vybavení pro napadenou zemi vybralo více peněz než v tom samém období loni. „Myslíme si, že stále více lidí chápe, že podstatou války jsou zbraně,“ řekl k tomu.
Ruská armáda napadla Ukrajinu na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina 24. února 2022. Putin tak rozpoutal největší ozbrojený konflikt na evropském kontinentu od konce druhé světové války.
Posílá tanky i raketomety Ukrajině: Zbraně mají křestní listy, dnes seženete cokoliv
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist