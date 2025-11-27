Mezinárodní federace IJF uvolnila podmínky pro ruské judisty, na turnajích budou mít státní vlajku i hymnu. Začne to platit okamžitě. Federace na svém webu oznámila, že poprvé se nová pravidla uplatní už na grandslamu v Abú Dhabí, který se uskuteční od pátku do neděle. Ruská strana toto rozhodnutí podle agentury AFP označila za průlomové mezi sportovními federacemi a velmi si ho cení. Český svaz s ním nesouhlasí.

„Toto rozhodnutí bylo provedeno bez jakékoliv konzultace a bez ohledu na náš názor jako člena IJF. Nicméně vzhledem k důležitosti přípravy před nastávající olympijskou kvalifikací, se reprezentace České republiky, po dohodě s Národní sportovní agenturou, bude mezinárodních turnajů účastnit,“ stojí v prohlášení Českého svazu juda.

Sportovci z Ruska mají problém s účastí na mezinárodních soutěžích od roku 2022, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Ačkoliv válka pokračuje, v judu se mohli jako neutrální vrátit na mezinárodní scénu na jaře 2023. Počínaje grandslamem v Abú Dhabí už budou plnohodnotnou reprezentací, na tento turnaj ve Spojených arabských emirátech je z Ruska přihlášeno 12 mužů a sedm žen. Z českých judistů budou v Abú Dhabí startovat Petr Mladý, Jan Svoboda, Adam Kopecký a Martin Bezděk.

Mezinárodní judistická federace, jejímž prezidentem je Rumun Marius Vizer, jenž má i rakouské občanství, oznámení o plnohodnotném návratu ruských sportovců na své turnaje uvedla titulkem „Poslední most k usmíření a míru“. Uvolnění pravidel schválené výkonným výborem podle ní zajišťuje bezpečnost a férovou soutěž pro všechny sportovce všech národů.

„Historicky je Rusko velmocí ve světovém judu a od jeho plnohodnotného návratu očekáváme obohacení konkurence na všech úrovních za dodržování principů IJF, jako je férovost, inkluzivita a respekt,“ napsala IJF.

Její představitelé uvedli, že do sportu jakákoliv diskriminace nebo politický vliv nepatří. „Sport je posledním mostem, který spojuje lidi a národy ve velmi obtížných konfliktních situacích a prostředích. Sportovci nenesou žádnou odpovědnost za rozhodnutí svých vlád nebo jiných národních institucí a je naším úkolem chránit sport a naše sportovce,“ dodali.

Vedení světového juda od začátku války na Ukrajině přistupovalo k ruským sportovcům shovívavěji než jiné mezinárodní sportovní federace. Nejdřív IJF navzdory tehdejšímu doporučení Mezinárodního olympijského výboru odmítla Rusy suspendovat, udělala to až o sedm měsíců později v září 2022. Naopak v roce 2023 jako jedna z prvních federací po změně postoje MOV nechala judisty z Ruska a Běloruska startovat pod neutrální vlajkou.

Reprezentaci Běloruska, které je ve válce na Ukrajině ruským spojencem, vrátila plná práva už před loňským MS v Budapešti. Ukrajinští judisté kvůli tomu šampionát bojkotovali. Na loňských OH v Paříži ruští judisté nestartovali, protože podmínky pro svou účast označili jako ponižující.

Nyní je judo podle všeho prvním sportovním odvětvím, které umožní Rusům startovat v národních barvách, pod jejich vlajkou a se státní hymnou. Ruská judistická federace toto rozhodnutí přivítala a označila ho za historické.

„Děkujeme IJF za dlouho očekávané, férové a odvážné rozhodnutí,“ uvedl pro AFP šéf ruského juda Sergej Solovejčik, jenž byl do ruského útoku na Ukrajinu prezidentem evropské federace EJU. Ruský prezident Vladimir Putin je zapáleným judistou a býval čestným prezidentem IJF, této funkce ho federace zbavila v únoru 2022.

Kontroverzní Mezinárodní boxerská asociace (IBA) povolila ruským a běloruským sportovcům startovat na turnajích se státními symboly už v říjnu 2022. Organizaci vedenou blízkým Putinovým spolupracovníkem Umarem Kremljovem však v říjnu 2023 MOV po sporech ohledně zastřešující organizace v boxu vyloučil z olympijského hnutí.

