Pro Donalda Trumpa je nejdůležitějším testem loajality víra v to, že v prezidentských volbách v roce 2020 ve skutečnosti zvítězil nad Joem Bidenem. Ten podle Trumpa vyhrál jen díky rozsáhlým podvodům, byť jde o mnohokrát vyvrácenou lež. Trump jde ale každopádně velmi tvrdě proti svým bývalým spolupracovníkům, kteří tuto lež zpochybňují. Ukazuje to příklad jeho bývalého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona. Jeho vyšetřování, které následně skončilo obviněním, nařídil osobně ředitel FBI Kash Patel, jeden z Trumpových nejvěrnějších spojenců. Bílý dům popírá, že by kroky proti Boltonovi byly politicky motivované.
Jasné odpůrce svých lží o ukradeném volebním vítězství má přitom Trump i ve své nejbližší rodině. Distancovala se od nich jeho dcera Ivanka i její manžel Jared Kushner. „S tímhle ti nemůžu pomoct,“ řekl Kushner svému tchánovi, když se snažil udržet v prezidentské funkci. Tak to aspoň sám Kushner sdělil jednomu republikánskému politikovi. Spolu s Ivankou si začali hledat bydlení a školy pro své děti mimo Washington ihned poté, co se výsledky v postupném sčítání hlasů začaly překlápět na Bidenovu stranu. V možnost, že byly volby zfalšovány, nikdy nevěřili.
Co se dočtete dál
- Proč je dobře, že se Kushner zapojil do vyjednávání o míru.
- Jaké má, na rozdíl od jiných Trumpových lidí, zkušenosti.
- Jak na Kushnerovo zapojení do jednání reagují Ukrajinci.
