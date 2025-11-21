Donald Trump se buď znovu soustředil na mír na Ukrajině, nebo chce doma zakrýt aféru se zveřejněním záznamů sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Do příštího čtvrtka 27. listopadu mají totiž Ukrajinci přijmout nový americko-ruský mírový plán, jinak – už podruhé – přijdou o americké zpravodajské informace a dodávky zbraní. Tuhle hrozbu z Bílého domu, kterou v Kyjevě podpořila delegace z Washingtonu a kterou zveřejnily v pátek agentura Reuters a stanice Sky News, ale nedoprovází podobný nátlak na Moskvu.
Nový 28bodový mírový plán sestavili za USA a Rusko dva obchodníci a nyní vyjednávači Steve Witkoff a Kirill Dmitrijev. Skuteční experti nad ním kroutí hlavou, protože odráží většinu ruských požadavků a omezuje ukrajinskou suverenitu a do velké míry i možnosti NATO. Navíc v sobě obsahuje řadu nejasností i zbožných přání, hlavně ohledně toho, co bude Rusko dodržovat.
Co se dočtete dál
- Proč plán vadí Moskvě.
- Jakou roli přiděluje Evropě.
- Co na Ukrajině podcenil Putin i Trump.
