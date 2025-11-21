Pro Slovensko by bylo nejlepší, pokud by se Ukrajina zcela dostala pod vliv Ruska, řekl v diskusním pořadu televize Markíza náměstek slovenského ministra obrany Igor Melicher. Opozice ho za tento výrok kritizovala. Kyjev se od února 2022 brání ruské vojenské invazi, nynější slovenská vláda po svém předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.
Mí sousedé fandí Rusku, říká domovník z atentátníkova paneláku. Reportáž ze země, kde vládne nevraživost jako za Mečiara
„Co by bylo dobré pro Slovensko, z mého úhlu pohledu, je, aby Ukrajina byla v hranicích, které měla v roce 2014, ale kompletně pod ruským vlivem, abychom měli přístup k levným energiím a získávali tranzitní poplatky. Toto by bylo nejlepší pro Slovensko,“ řekl Melicher z nejsilnější vládní strany Směr – sociální demokracie premiéra Roberta Fica.
Melicher si následně položil řečnickou otázku, co je z hlediska národního zájmu Slovenska víc než mít levné energie pro průmysl a domácnosti a inkasovat až 750 milionů eur (18,1 miliardy Kč) za přepravu ruských energií.
Slovenský expremiér a šéf opozičního hnutí Slovensko Igor Matovič před novináři označil uvedené Melicherovo vyjádření za zradu slovenských zájmů. „Tak se chovají kolaboranti s agresorem, který na Ukrajině zabíjí stovky tisíc lidí,“ uvedl Matovič. Podle nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko by Ukrajina pod správou Ruska měla pro Slovensko katastrofické bezpečnostní a ekonomické důsledky.
Slovenský premiér Fico zase v minulosti opakovaně kritizoval přístup Evropské unie k válce na Ukrajině a sankce, které EU uvalila na Rusko za jeho invazi do sousední země. Například v říjnu ministerský předseda tvrdil, že EU se změnila ve válečný kabinet a že podstatná část členských států EU podporuje válku na Ukrajině v naivní domněnce, že tímto způsobem lze oslabit, až porazit Rusko.
Fico ve vlasti dlouhodobě čelí kritice opozice, která ho obviňuje z opakování ruské propagandy. Bratislava letos například nepodpořila plán EU postupně ukončit dovoz ruského plynu do EU a dala najevo svůj nesouhlas s dřívějším rozhodnutím Kyjeva nepokračovat v přepravě ruského plynu přes Ukrajinu.
Podle zahraničních médií Spojené státy připravily plán na ukončení války na Ukrajině, který počítá mimo jiné s uznáním ukrajinského poloostrova Krymu a východoukrajinských oblastí Doněcké a Luhanské za ruské, stejně jako těch částí Chersonské a Záporožské oblasti, které nyní Rusko okupuje. Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země.
