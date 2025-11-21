Americká pobřežní stráž přehodnocuje svůj pohled na obtěžování a zbavuje se pojmu incidenty z nenávisti. Projevy nenávisti, jako jsou hákové kříže či oprátky, bude pobřežní stráž nově klasifikovat jako potenciálně politicky rozdělující. Informuje o tom deník The New York Times (NYT).
V minulosti bylo zobrazování takových symbolů v předpisech jednoznačně označováno jako „projevy nenávisti a předsudků“, které „nemají v pobřežní stráži místo“. Revidovaná verze pravidel, která vstoupí v platnost příští měsíc, však zvyšuje laťku pro prokázání, že zobrazování symbolů nenávisti na veřejnosti vyžaduje potrestání.
Nové pokyny, popsané v dokumentu s názvem Prevence obtěžujícího chování, reakce a odpovědnost, podepsal 13. listopadu zástupce velitele pobřežní stráže pro personální záležitosti, kontradmirál Charles E. Fosse.
Symboly nenávisti, včetně „projevů nadřazenosti, rasové nebo náboženské nesnášenlivosti či jiných předsudků“, mohou „marginalizovat část naší pracovní síly“. Jejich veřejné vystavování však bude považováno za rozvratné pouze v případě, že ovlivní „pořádek a disciplínu, soudržnost jednotky, velitelské klima, morálku nebo efektivitu mise“, uvádí se v dokumentu. Podle nového pokynu je zobrazení symbolů „obecně spojovaných s útlakem nebo nenávistí“ v soukromých prostorách mimo dohled veřejnosti výslovně povoleno.
Úřadující nejvyšší představitel pobřežní služby, admirál Kevin E. Lunday, trval na tom, že se přístup k zobrazování těchto symbolů nemění. V návaznosti na zprávu deníku The Washington Post (WP) o změně předpisů uvedl ve čtvrtek v prohlášení, že jakékoli vystavování, používání nebo propagace symbolů, jako jsou oprátky a hákové kříže, bude důkladně vyšetřeno a přísně potrestáno.
Na základě revizí také již nebude genderová identita považována za chráněnou. V lednu podepsal prezident Donald Trump příkaz, který zakazuje transgenderovým osobám sloužit v uniformě.
Podle nové směrnice musí být obtěžování ve službě založeno mimo jiné na rase, sexuální orientaci, národním původu, tělesném nebo duševním postižení nebo rodičovském statusu. Zároveň musí toto obtěžování být „závažné nebo všudypřítomné“, aby bylo trestné, uvádí se v této směrnici. Předpis vyžaduje, aby oběti nahlásily případy obtěžování do 45 dnů, pokud se nejedná o sexuální obtěžování, kdy je tato lhůta méně přísná.
