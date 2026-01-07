Americký prezident Donald Trump a jeho tým zvažují různé možnosti k získání Grónska a využití americké armády je vždy možností, uvedl ve středu podle agentury Reuters Bílý dům. Trump podle něj dal jasně najevo, že zisk největšího světového ostrova, který je bohatý na nerostné suroviny, je prioritou pro národní bezpečnost.
Trump to s Grónskem myslí vážně. Bílý dům už počítá, kolik bude jeho připojení k USA stát
Nejmenovaný americký činitel Reuters řekl, že mezi administrativou zvažované možnosti patří koupě ostrova od Dánska nebo dohoda o volném připojení ke Spojeným státům. Trump by prý ale chtěl Grónsko každopádně získat za svého nynějšího funkčního období, které skončí v lednu 2029.
Grónsko je autonomní součástí Dánského království, které je členem Evropské unie. Dánská premiérka Mette Frederiksenová Trumpa už dříve vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal. Společně s lídry Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska a Británie dnes také v prohlášení uvedla, že Grónsko patří svému lidu a pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají jejich vztahů.
Grónsko a Dánsko také ve středu kvůli vývoji požádaly o urgentní schůzku s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem. „Cílem setkání je projednat významná prohlášení Spojených států týkající se Grónska,“ napsala grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtová na Facebooku. „Rubio se dosud nemohl setkat s grónskou vládou, a to navzdory skutečnosti, že grónská vláda a dánská vláda po celý rok 2025 žádaly o schůzku na úrovni ministerstev zahraničních věcí,“ dodala šéfka grónské diplomacie.
„Plně věříme našemu členství v NATO,“ cituje Reuters prohlášení dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena, který evropským spojencům poděkoval za podporu. Podle Rasmussena je mylná představa, že se kolem Grónska ve velkém srocují ruské a čínské lodě. „Obrázek, který se vytváří, že je v okolí Grónska mnoho čínských a ruských plavidel, není pravdivý,“ uvedl šéf dánské diplomacie.
Americký činitel ale ve středu podotkl, že otázka Grónska nikam nezmizí a Trump chce věc dotáhnout navzdory námitkám zemí NATO.
