Americký prezident Donald Trump omilostnil svého někdejšího právníka a poradce Rudyho Giulianiho a desítky svých dalších spojenců obviněných ze snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2020, v nichž Trump prohrál s demokratem Joem Bidenem. Píší o tom americká média s odvoláním na představitele ministerstva spravedlnosti Eda Martina.
Prezidentské milosti se vztahují pouze na federální trestné činy a žádný z dotyčných spojenců nebyl obviněn ve federálních případech, poznamenala ovšem agentura AP. Trumpův krok je podle ní známkou prezidentova úsilí o přepsání historie voleb, ve kterých byl poražen. AP uvedla, že Bílý dům zatím neodpověděl na její žádost o komentář.
Na seznamu omilostněných osob zveřejněném Martinem na sociální síti X se kromě bývalého starosty New Yorku Giulianiho objevují jména dalších prominentních postav, jako je právnička Sidney Powellová, která šířila spekulace o podvodech s hlasy, či někdejší personální šéf Bílého domu Mark Meadows, který byl obviněn mimo jiné z navádění veřejného činitele k porušení přísah.
„Toto prohlášení činí konec závažné národní nespravedlnosti spáchané na americkém lidu po prezidentských volbách v roce 2020 a pokračuje v procesu národního usmíření,“ stojí v dokumentu datovaném 7. listopadu, který prezident zřejmě podepsal.
Dokument zahrnuje „úplnou, kompletní a bezpodmínečnou milost“ pro jmenované osoby, mezi kterými jsou ty, které byly společně s Trumpem ve státě Georgia obviněny z pokusu o zvrácení jeho porážky ve volbách v roce 2020.
