Německo zvažuje, že zaplatí místním telekomunikačním operátorům včetně Deutsche Telekom, aby nahradili zařízení od čínské firmy Huawei. Uvádějí to zdroje agentury Bloomberg. Podle jednoho z nich by náklady na výměnu mohly přesáhnout dvě miliardy eur (bezmála 49 miliard Kč). Jeden scénář počítá s tím, že vláda na tento záměr použije prostředky určené na obranu či infrastrukturu.
Ofenziva Huaweie. Jak čínská společnost buduje vlastní technologie bez Západu
O přesných částkách se teprve jedná, uvádějí zdroje. Není ani jasné, zda vláda bude usilovat o náhlý, nebo jen o postupný přechod.
Podle Bloombergu by takový krok zároveň znamenal další výdaje na digitální infrastrukturu, která v Německu zaostává za mnoha jinými evropskými zeměmi.
Zastánci tvrdého postoje k Číně v Evropské komisi Německo často kritizovali, že ve svých sítích povolilo podle nich vysoce rizikové dodavatele. Některé evropské země, jako například Británie a Švédsko, usilovně prosazovaly úplné odstranění zařízení od firmy Huawei. Německo a některé další země rozsáhlé používání zařízení této čínské společnosti stále povolují.
Evropská unie se v minulých letech zabývala tím, zda vyloučit některé čínské firmy včetně Huawei z budování sítí páté generace (5G). Unie tyto podniky totiž kvůli úzkým vazbám na čínskou vládu považuje za možné bezpečnostní riziko.
Huawei je pro operátory navzdory politickým problémům atraktivním partnerem. Operátoři tvrdí, že její komponenty jsou často lepší a levnější než západní alternativy, píše Bloomberg.
