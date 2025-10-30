Čína a USA by se měly vyvarovat začarovaného kruhu vzájemných odvetných opatření, řekl po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem čínský prezident Si Ťin-pching. Informovala o tom oficiální tisková agentura Nová Čína, kterou citovala agentura Reuters.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun po jednání potvrdil, že americký prezident Donald Trump v příštím roce navštíví Čínu. Trump již uvedl, že do Číny přijede v dubnu, napsal Reuters.
Kuo také vyjádřil naději, že USA dodrží svůj závazek moratoria na jaderné zkoušky. Reagoval tak na čtvrteční oznámení, že Trump nařídil ministerstvu obrany USA, aby okamžitě obnovilo testy amerických jaderných zbraní stejně, jako to činí ostatní jaderné mocnosti. Americký prezident to oznámil na své sociální síti krátce před setkáním se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji.
Washington a Peking uzavírají obchodní příměří. Trump pochopil, k čemu Čínu potřebuje
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí vyslovil přesvědčení, že Spojené státy budou dodržovat globální strategickou rovnováhu a stabilitu.
Donald Trump a Si Ťin-pching v noci na čtvrtek SEČ necelé dvě hodiny jednali v jihokorejském Pusanu, odkud poté šéf Bílého domu odletěl do Washingtonu. Si během setkání vyzval Trumpa, aby se obě strany soustředily na dlouhodobé zájmy spolupráce. Dodal, že rozhovory jsou lepší než konfrontace, a ocenil stabilitu americko-čínských vztahů.
Podle čínského prezidenta by hnací silou americko-čínských vztahů měly být obchod a ekonomika; obě strany by měly postupně zkracovat seznam vzájemných problémů a prodloužit seznam položek na seznamu spolupráce, dodala Nová Čína.
