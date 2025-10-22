Oznámený summit mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem v Budapešti se nakonec v blízké době neuskuteční. Lidé kolem maďarského premiéra Viktora Orbána mají o příčinách zrušení schůzky jasno. Na vině jsou „proválečné politické elity a jejich média“, napsal maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Podle něj bylo od počátku jasné, že udělají „cokoliv, aby se mírový summit nekonal“.
Putin bez masky. Rusko se nutně nechystá zaútočit na Evropu, jak varují politici. Má s námi jiné plány, neméně děsivé
Szijjárto tím zřejmě myslí evropské a další spojence Ukrajiny a Ukrajince samotné. Jeho na ministra zahraniční skutečně velmi nediplomatický výlev odpovídá maďarské propagandě, podle které je to Kyjev a jeho partneři, kdo chce válku prodlužovat. Ve skutečnosti by ale měli vládci v Budapešti své stížnosti směřovat do Kremlu. Výslovně to ostatně prohlásil i sám americký prezident Trump, kterého Orbán označuje za svého nejbližšího partnera.
Co se dočtete dál
- Kvůli čemu Trump ve skutečnosti zrušil summit s Putinem.
- Jaké požadavky Moskva před schůzkou vznesla.
- Jakou taktiku tím Putin sleduje.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.