Válka skončila, odpověděl dnes americký prezident Donald Trump na otázku novinářů, zda si je jistý tím, že konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás skončil. Příměří v Pásmu Gazy vydrží a Mírová rada dohlížející na správu pásma bude ustanovena brzy, řekl podle agentury Reuters Trump na palubě prezidentského speciálu Air Force One, kterým míří do Tel Avivu.
Na palubě Air Force One, které vzlétlo ze základny Andrews u Washingtonu, s Trumpem podle agentury AFP cestují také ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth a ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe. Trump se v Tel Avivu setká s rodinami rukojmích, kteří mají být v pondělí ráno propuštěni, a také v Knesetu pronese projev. Poté odletí do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, kde se zúčastní slavnostního podpisu dohody o ukončení války v Pásmu Gazy a mírového summitu.
Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů, předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy, částečným stažením izraelských jednotek a navýšením přísunu humanitární pomoci do pásma. Příměří vstoupilo v platnost v pátek.
Hamás propustil první rukojmí
Palestinské teroristické hnutí Hamás dnes ráno předalo do rukou Červeného kříže prvních sedm z 20 živých rukojmích, které má dnes propustit na základě dohody o příměří v Pásmu Gazy. Informují o tom tiskové agentury i izraelská média. Informace o zdravotním stavu propuštěných, kteří byli v Pásmu Gazy drženi přes dva roky, nebyly bezprostředně k dispozici. Předání podle Reuters potvrdili také představitelé Hamásu, izraelská armáda o něco později uvedla, že propuštění jsou na cestě.
Izrael v rámci první fáze mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa propustí bezmála 2000 vězněných Palestinců z izraelských věznic včetně 250 doživotně odsouzených. Agentura Reuters s odvoláním na oficiálního činitele obeznámeného s operací napsala, že všech 1966 palestinských vězňů, kteří mají být dnes propuštěni výměnou za izraelské rukojmí, už nastoupilo do přistavených autobusů v izraelských věznicích.
Desetitisíce Izraelců sledují televizní přenosy na veřejných projekcích po celé zemi, hlavní akce se koná na náměstí v Tel Avivu. Jakmile izraelské televizní stanice oznámily, že rukojmí jsou v rukou Červeného kříže, lidé propukli v bouřlivý jásot.
Prvními propuštěnými jsou Gali a Ziv Bermanovi, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Ejtan Mor and Guy Gilboa-Dallal, napsal server The Times od Israel s odkazem na další izraelská média. Skupina byla předána ve městě Gaza v severní části pásma.
Katarská televizní stanice al-Džazíra uvedla, že druhá fáze propuštění živých rukojmích se uskuteční v 10:00 (9:00 SELČ) v jižní části Pásma Gazy.
Na palestinském území se dodnes nacházelo celkem 48 rukojmích, z nichž 20 je stále naživu. Živé rukojmí Hamás a jeho spojenci předávají zástupcům Červeného kříže, kteří je převezou na stanoviště izraelské armády uvnitř Pásma Gazy, odkud je armáda přepraví na základnu Reim v Izraeli. Tam se podle agentury AFP rukojmí setkají se svými rodinami a posléze budou převezeni do nemocnic. Hamás a další palestinské frakce mají navrátit také těla 28 mrtvých rukojmích, z nichž jedním je voják zabitý v průběhu jedné z předešlých válek v roce 2014.
