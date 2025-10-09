Od doby, kdy se Donald Trump stal prezidentem, neposlal Ukrajině žádnou novou vojenskou pomoc. Kyjevu tak proudí jen americké dodávky schválené už za jeho předchůdce Joea Bidena. Trump se netají tím, že by prakticky veškerou podporu Ukrajinců měli zajišťovat evropští spojenci. „USA chtějí starost o tento konflikt předat Evropanům. Přejí si, aby na sebe veškeré riziko vzali právě Evropané,“ uvádí vojenský analytik Franz-Stefan Gady.
Evropští spojenci Ukrajině už teď poslali větší pomoc než Američané. A to co se týče i dodávek zbraní. Přesto by ale případný úplný výpadek nových amerických dodávek nahrazovali jen těžko. Evropská komise proto navrhla, aby mohl Kyjev využít ruské peníze. Tedy aktiva, která leží na účtech v Evropě a která státy Evropské unie zmrazily krátce po ruské invazi na Ukrajinu z února roku 2022.
Co se dočtete dál
- Jak by měla pomoc Kyjevu fungovat.
- Proč podle zastánců nejde o konfiskaci ruského majetku.
- Čím argumentují odpůrci.
