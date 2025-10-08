Česko zvažuje, že Ukrajině předá okolo 30 modernizovaných tanků T-72M4CZ, které svými parametry mohou soupeřit s nejmodernějšími ruskými stroji T-90M, napsal ve středu ukrajinský server RBK-Ukrajina s odvoláním na vyjádření českého ministerstva obrany, podle kterého náčelník generálního štábu Karel Řehka hodlá vládě doporučit, aby zmíněné tanky darovala Ukrajině.
Portál připomněl, že modernizace T-72M4CZ začala v 90. letech minulého století po válce v Perském zálivu, která ukázala technologickou zaostalost sovětských tanků ve srovnání se západními. Ke klíčovým zdokonalením české modernizace patří moderní systém řízení palby, díky kterému je tank s to vést přesnou palbu jak z místa, tak za pohybu do vzdálenosti až dvou kilometrů. Silný motor o 1000 koních dokáže posádka vyměnit za méně než půl hodiny a tank má také pancíř vylepšený o dynamickou ochranu, a to spolu se systémem varování před laserovým ozářením.
„I ruští vojenští experti přiznávají, že T-72M4CZ představuje jednu z nejpovedenějších úprav T-72. Svou úrovní se blíží ruským tankům T-72B3M z roku 2014 a dokonce T-90M z roku 2018. Především český tank disponuje moderním zaměřovacím systémem, zatímco na mnoha ruských tancích dodnes používají primitivní optické přístroje s dosahem nejvýše 500 metrů,“ píše RBK-Ukrajina.
Expert Andrij Charuk zdůraznil, že získání těchto tanků by ukrajinské armádě umožnilo posílit své obrněné jednotky o moderní stroje, které nijak nezaostávají za nepřátelskou technikou. „Český tank je svými možnostmi na úrovni T-72B3M a v některých parametrech jej dokonce překonává,“ prohlásil.
Rusko zvyšuje výrobu hlavního bojového tanku. Šetřit si ho může pro NATO
Portál připomněl, že v české výzbroji zůstalo jen okolo 30 kusů T-72M4CZ, které mohou být v nejbližší době – po příslušném rozhodnutí české vlády – předány Ukrajině, protože je nahradily německé tanky Leopard 2A4.
„Pokud Česko přijme kladné rozhodnutí v tomto směru, bude to důležitý krok k posílení obrněných sil Ukrajiny a ještě jeden příklad strategické podpory spojenců v Evropě,“ zdůraznil RBK-Ukrajina.
Rusko zvyšuje výrobu hlavního bojového tanku. Šetřit si ho může pro NATO
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist