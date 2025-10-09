Hamás a Izrael souhlasily s první fází mírového plánu. Ve čtvrtek krátce před 1:00 SELČ to oznámil americký prezident Donald Trump. Hamás brzy předá všechna rukojmí a izraelská armáda se stáhne na dojednané pozice, dodal Trump na síti Truth Social. Informaci potvrdil i mluvčí katarského ministerstva zahraničí, píše agentura Reuters. Ohlášení uvítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, jeho vláda bude o dohodě teprve hlasovat.
„Jsem velmi hrdý na to, že mohu oznámit, že Izrael a Hamás souhlasily s první fázi našeho mírového plánu. To znamená, že všechna rukojmí budou velmi brzy osvobozena a Izrael stáhne své vojáky na dojednanou linii,“ napsal Trump. „Děkujeme zprostředkovatelům z Kataru, Egypta a Turecka, kteří s námi pracovali na tom, aby se tato historická a bezprecedentní událost stala. Požehnáni budiž mírotvorci.“
Mluvčí katarského ministerstva zahraničí, které se podílelo na jednání mezi Izraelem a Hamásem, Madžíd Ansárí uvedl, že Izrael a Hamás souhlasily „s první fází dohody o příměří v Pásmu Gazy, která povede k ukončení války, propuštění izraelských rukojmích a palestinských vězňů a vstupu pomoci (do Pásma Gazy)“.
Trump touží po Nobelovce. On a jeho lidé proto tlačí na světové vůdce, vlivné podnikatele i norské politiky
„S pomoc boží je všechny přivedeme domů,“ uvedl krátce po oznámení uzavření dohody izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podle něj se jedná o historický den. Netanjahuova kancelář uvedla, že premiér na dnešek svolal vládu, aby „schválila dohodu a přivedla domů naše drahé rukojmí“.
Teroristické hnutí Hamás na svém kanálu na síti Telegram oznámilo „uzavření dohody, která sjednává konec války v Pásmu Gazy, stažení okupačních (izraelských) sil, vstup pomoci (do Pásma Gazy) a výměnu vězněných“. Hamás také vyzval Spojené státy a země, které jsou garantem dohody, aby dohlížely, že Izrael smlouvu plní. Dodal, že si cení úsilí amerického prezidenta Trumpa o ukončení války v Pásmu Gazy.
V pondělí v Egyptě začaly nepřímě rozhovory mezi Izraelem a Hamásem na základě návrhu, který předložil americký prezident Trump. Ten vedle propuštění rukojmích a zastavení bojů řeší také řadu otázek ohledně poválečné budoucnosti Pásma Gazy. Palestinské území by mělo být demilitarizované a po nějakou dobu by mu měla vládnout vláda palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru, kterému má předsedat Trump.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 67 183 Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.
