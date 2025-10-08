Během ruského raketového a dronového útoku na západoukrajinský Lvov 5. října si ukrajinská média všimla zajímavé věci. Nad Lvovskou oblastí během náročné noci prolétly hned tři čínské satelity, o nichž se experti domnívají, že slouží ke sbírání zpravodajských informací.
Jde o nový typ Yaogan 33, který Peking postupně vysílá na oběžnou dráhu od roku 2022 a který nahrazuje předchozí generaci špionážních družic. I když Čína tvrdí, že jde o vědecké přístroje, které mají sloužit například k předvídání katastrof. Podle ukrajinských tajných služeb ale data z těchto družic proudí do Ruska, které tak může lépe zaměřovat své rakety a drony.
