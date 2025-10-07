Jestli měl někdo zachránit politické dědictví prezidenta Emmanuela Macrona, byl to Sébastien Lecornu. Je jediným politikem, který byl ministrem všech francouzských vlád nepřetržitě od roku 2017, kdy se Macron stal prezidentem. V září od Macrona dostal pověření sestavit vládu. Tu vytvořil, ale po pouhých 14 hodinách podal demisi, protože bylo jasné, že nemá šanci přežít očekávané hlasování o nedůvěře.
Francouzští politici se zároveň už několik měsíců nejsou schopni domluvit na podobě rozpočtu na příští rok. Současný schodek je už nyní jedním z nejvyšších v rámci zemí Evropské unie. To vyvolává pochybnosti o stabilitě francouzských státních financí – země musí na trzích za prodej svých dluhopisů platit investorům vyšší úroky než Řecko, Slovensko nebo třeba Španělsko. „Stejně jako mnoho Francouzů už nerozumím rozhodnutím prezidenta republiky,“ veřejně prohlásil Gabriel Attal, který je přitom šéfem Macronovy vlastní politické strany Obnova.
Co se dočtete dál
- Jak reagují trhy a hrozí dluhová krize.
- Proč se francouzští politici nejsou schopni domluvit vlastně na ničem.
