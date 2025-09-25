Ukrajina v srpnu veřejně přiznala, že má k dispozici řízenou střelu s doletem až tři tisíce kilometrů a hlavicí, která může nést nálož těžší než jedna tuna. Jmenuje se Flamingo, tedy Plameňák. Experti si od jejího odhalení lámou hlavu, jak ji mohla ukrajinská firma Fire Point vyvinout za devět měsíců a začít vyrábět ve velkém – aktuálně v počtu dva kusy denně, jak tvrdí výrobní ředitelka Irina Terechová.
Nejdražší součástí řízených střel jsou obvykle motor a navigace, která by měla odolat rušení a nebýt závislá na družicových systémech, jako je GPS. A nejsložitější na podobných zbraních je dát všechny součásti dohromady, aby vše správně fungovalo. V případě motoru Ukrajinci přišli s geniálně jednoduchým řešením.
Co se dočtete dál
- Co urychlilo výrobu nových střel nejvíc.
- Jaké má plány jejich výrobce.
- Proč takové střely Ukrajinci potřebují.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.