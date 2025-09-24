Protivník zkouší reakci NATO, tvrdí o vletu ruských dronů do vzdušného prostoru Polska nebo Rumunska Robert Vacek, provozní ředitel společnosti U&C UAS, která se zabývá výrobou dronů. "Vyhodnocují reakční dobu – kam až doletí, než dojde k jeho sestřelení. To je prostě eskalace nebo příprava na nějaký konflikt.“
Naše spojenecké armády se v minulosti chystaly na případný vzdušný útok prostřednictvím raket nebo letadel. "Takže se ten předmět řeší v nějaké určité výšce, detekuje se nějakým rozměrem. A najednou vám přiletí dron o velikosti stolu, který letí relativně pomalu a v nižší výšce - takže těžko zjistíte, jestli to není nějaký civilní objekt," vysvětluje host Zuzany Tvarůžkové, proč trvá déle identifikace útočného dronu.
Problém je pak i s možnostmi, jak takový dron zlikvidovat - aby to nestálo mnohonásobně víc peněz, než samotný cíl a nezpůsobilo rozsáhlé škody na zemi.
Vacek je přesvědčen, že efektivní obrana proti dronovému útoku v České republice zatím není. Oceňuje ale, že jak ministerstvo obrany, tak někteří politici upozorňují na to, jak důležité je tento problém řešit.
Ukrajinci vědí, kde jim evropští vojáci nepomůžou. Pojar líčí, jaký je J. D. Vance
Český výrobce vychází ze zkušenosti a potřeb ukrajinské armády. "Je to totiž konflikt, který trochu přenastavil pravidla boje. Ukrajina ukázala, že lze efektivně čelit protivníkovi a zasazovat mu zdrcující rány relativně levnou technikou, kterou dokáží vyrobit na mnoha místech," shrnuje.
