Polsko v sobotu ráno vyslalo svá a spojenecká letadla, aby zajistila bezpečnost polského vzdušného prostoru poté, co Rusko zahájilo letecké útoky na západě Ukrajiny poblíž polských hranic. Oznámily to polské ozbrojené síly. Později informovaly o přistání stíhaček po ukončení ruské operace.
„Polská a spojenecká letadla operují v našem vzdušném prostoru, zatímco pozemní protivzdušná obrana a radarové průzkumné systémy byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti,“ napsalo operační velení armády členské země NATO v příspěvku na síti X. Tyto kroky označilo za preventivní.
V 05:40 SELČ byla téměř celá Ukrajina v pohotovosti kvůli varování ukrajinského letectva před ruskými raketovými a dronovými útoky. Krátce po 7:00 SELČ polské a spojenecké síly ukončily celou operaci poté, co ruské vzdušné údery proti Ukrajině přestaly, uvedlo polské velitelství s tím, že šlo o preventivní akci.
Polsko tak zareagovalo den poté, co podle Varšavy ruské stíhačky porušily bezpečnou zónu polské těžební plošiny v Baltu. V pátek rovněž ruské stíhačky narušily vzdušný prostor Estonska, které se rozhodlo požádat spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci. Rusko dnes odmítlo, že by jeho stíhačky narušily estonský vzdušný prostor. Šlo prý o plánovaný let z ruské Karélie na letiště v ruské enklávě Kaliningradu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist