Český paralympijský výbor (ČPV) bude kvůli účasti Rusů a Bělorusů bojkotovat zahajovací ceremoniál paralympijských her v Itálii. Rozhodl o tom v pátek výkonný výbor. Soutěží se čeští sportovci zúčastní, oznámil ČPV v tiskové zprávě. Češi se připojili k Ukrajincům, kteří bojkot slavnostního zahájení ve Veroně oznámili před nimi. Jejich národní paralympijský výbor v prohlášení také vyzval organizátory, aby se na zahájení her neobjevila ukrajinská vlajka.
Příšerný krok olympijského výboru. Vyhodil z her sportovce, který jezdil s helmou s portréty obětí ruských agresorů
Ruští a běloruští sportovci smějí na hrách startovat pod svou vlajkou a v případě vítězství jim může hrát státní hymna. Český paralympijský výbor už dříve zopakoval, že s jejich účastí vzhledem k pokračující válce na Ukrajině nesouhlasí.
Nyní ohlásil neúčast na slavnostním úvodu her. „Sport není jen o výkonech, ale i o hodnotách, které ruská agrese na Ukrajině naprosto popírá. K ukrajinskému týmu se proto připojíme s bojkotem zahajovacího ceremoniálu. To znamená, že naši zástupci nebudou na zahájení her ve Veroně, nebudeme mít vlajkonoše v Cortině a nebudeme natáčet vzkazy sportovců, které se měly na ceremoniálu promítat,“ uvedl ČPV.
Bojkot slavnostního zahájení paralympijských her ze stejného důvodu už ohlásilo také Estonsko a vedoucí představitelé polské paralympijské výpravy.
Strašlivé ztráty ve válce dokazují, že Rusům na lidských životech nezáleží
Na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d‘Ampezzo bude šest ruských a čtyři běloruští sportovci, kteří tento týden obdrželi divoké karty. Vzhledem k tomu, že Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) na valném shromáždění loni v září zrušil suspendaci obou zemí, zavedenou po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, mohou ruští sportovci soutěžit pod státní vlajkou.
Představitelé napadené země to označili za skandální. Zástupci Ukrajinského paralympijského výboru v prohlášení uvedli, že rozhodnutí IPC je ostudné a zcela v rozporu s principy her.
Mezinárodní paralympijský výbor začátkem týdne v reakci na kritiku uvedl, že je demokratickou organizací a že zrušení suspendace Ruska a Běloruska odhlasovaly členské země IPC. „Valného shromáždění se zúčastnilo téměř 180 z 211 členů, kteří o této záležitosti hlasovali. Musíme respektovat rozhodnutí našich členů, kteří pocházejí z celého světa.“
Rusové získali účastnická místa ve sjezdovém lyžování, běhu na lyžích a snowboardingu, tedy soutěžích pořádaných Mezinárodní lyžařskou federací. FIS jim sice účast ve svých soutěžích zakázala, ale Sportovní arbitrážní soud (CAS) v prosinci vyhověl jejich odvolání.
Na zimních olympijských hrách v Itálii jsou nyní Rusové a Bělorusové pouze jako neutrální sportovci. Paralympiáda se uskuteční od 6. do 15. března.
