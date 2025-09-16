Izraelská armáda zahájila rozšířenou operaci ve městě Gaza s cílem zničit vojenskou infrastrukturu palestinského teroristického hnutí Hamás a vyzvala tamní obyvatele, aby se okamžitě evakuovali na jih. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na mluvčího armády, který celé město označil za nebezpečnou zónu. Začátek intenzivní pozemní operace v Gaze ráno podle izraelských médií potvrdil také izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
„Město Gaza je považováno za nebezpečnou bojovou zónu, pobyt v této oblasti vás vystavuje nebezpečí,“ uvedl mluvčí armády Avichaj Adraee v arabštině na síti X. Civilisty vyzval, aby oblast okamžitě opustili a vydali se do Izraelem vyznačené humanitární zóny na jihu Pásma. Podle něj z města dosud odešlo přes čtyřicet procent ze zhruba milionu obyvatel. Izraelská armáda v pondělí uvedla, že se z města zatím evakuovalo více než 350 tisíc Palestinců.
Izrael vyzývá obyvatele hladem sužovaného města k evakuaci už nejméně měsíc. Mnozí z nich však říkají, že nemají kam odejít, mimo jiné vzhledem k tomu, že jih Pásma už je přelidněný.
O zahájení očekávané pozemní ofenzivy, kterou izraelská armáda ohlásila už na začátku srpna s cílem obsadit celé město, informoval už v noci server Axios. Stanice CNN s odvoláním na nemocniční zdroje uvedla, že při mohutných nočních úderech dnes ve městě zahynulo nejméně 35 lidí.
Po týdnech varování, že Izrael rozšíří svou operaci ve městě Gaza, tento vývoj dnes časně ráno signalizoval také ministr obrany Jisrael Kac, když prohlásil, že „Gaza hoří“. „Armáda zasahuje proti teroristické infrastruktuře železnou pěstí a její vojáci statečně bojují, aby vytvořili podmínky pro propuštění rukojmích a porážku Hamásu. Neustoupíme a neuděláme krok zpět – dokud tuto misi nedokončíme,“ napsal Kac na síti X.
Operace znamená eskalaci války, která trvá už téměř dva roky. Očekává se, že přibude mrtvých a ofenziva ještě prohloubí humanitární katastrofu na izolovaném palestinském území. Proti rozšíření ofenzivy se už dříve vyslovili šéfové izraelské armády i tajných služeb.
