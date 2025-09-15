Americký kongresman tento týden představí legislativní návrh, který má umožnit federální vládě zajišťovat bezpečnost akcí pomocí dronů, informuje server Axios. Návrh podle něj přímo souvisí se zabitím konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl minulý týden zastřelen ze střechy při debatě v areálu univerzity v Utahu.
Člen Sněmovny reprezentantů zvolený za Demokratickou stranu Ritchie Torres Axiosu sdělil, že tento týden plánuje představit návrh zákona, který by ministerstvu pro vnitřní bezpečnost (DHS) uložil prozkoumat možnosti použití dronů k zabezpečování veřejných akcí s cílem zabránit atentátům.
„Zdravý rozum velí, že technologie dronů by měla být využita ke skenování každé vyvýšené stavby s přímým výhledem na cíl,“ uvedl Torres. „Pokud drony mohou umožnit včasné odhalení a zabránění pokusům o atentát, proč je nevyužít? Je lepší mít bdělé oči na nebi, než abychom byli slepí vůči potenciálním atentátníkům,“ dodal.
Smrt Charlieho Kirka slouží Trumpovi jako záminka pro vyrovnání účtů s radikální levicí
Torres byl v uplynulém roce velmi aktivní v předkládání návrhů zákonů týkajících se bezpečnosti. Po prvním pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa loni v červenci, kdy byl Trump ještě republikánským prezidentským kandidátem, Torres spolu s republikánským kongresmanem Mikem Lawlerem představil návrh zákona, který zajišťuje stejnou ochranu Tajné služby (policejní složky zodpovědné za ochranu ústavních činitelů) všem prezidentům a prezidentským kandidátům. Návrh schválily obě komory Kongresu a podepsal jej tehdejší prezident Joe Biden.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist