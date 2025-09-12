Hlavní vládní i opoziční strany v Česku se shodnou – není reálné, aby si Evropská unie stanovila cíl snížit emise do roku 2040 o 90 procent oproti roku 1990. „Tato ambice ohrožuje konkurenceschopnost Evropy,“ tvrdí premiér Petr Fiala (ODS). A jeho hlavní domácí soupeř Andrej Babiš (ANO) chce rovnou zrušit celý Green Deal, jehož je cíl na snížení emisí do roku 2040 součástí.
Evropská komise ale nějaký návrh na redukci emisí k tomuto datu předložit musela – zavázaly ji k tomu samy členské státy, když přijaly klimatický zákon o snižování emisí. V Česku tehdy byl premiérem Babiš a jeho vláda hlasovala pro.
Komise se rozhodla navrhnout snížení o 90 procent, což je v souladu se závěry vědců. Kdyby byl cíl nižší, ohrozilo by to schopnost unie snížit emise do roku 2050 prakticky na nulu. I tento cíl odhlasovaly členské země EU včetně Česka a také Evropský parlament.
Co se dočtete dál
- Kdo je vedle Čechů k přijetí cíle skeptický.
- Proč nakonec asi budou muset rozhodnout premiéři.
- Jak by jejich rozhodování mohlo dopadnout.
