Americký prezident Donald Trump prohlásil, že mu dochází trpělivost s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Trump to řekl v rozhovoru s televizí Fox News. Trump se od lednového návratu do Bílého domu snaží zprostředkovat mír na Ukrajině, kam v únoru 2022 na Putinův rozkaz vpadla ruská armáda. Zatímco Ukrajina opakovaně souhlasila s americkým návrhem na bezpodmínečné příměří, Moskva na to nepřistoupila.
„Docela dochází, dochází rychle,“ řekl Trump ohledně míry své trpělivosti s ruským vůdcem, který pokračuje v agresi proti Ukrajině. Trump v kampani před loňskými prezidentskými volbami ve Spojených státech prohlašoval, že válku na Ukrajině ukončí velmi rychle.
Od lednového návratu do Bílého domu se mu to však nepodařilo, nepomohlo ani osobní setkání s Putinem v polovině srpna na Aljašce. Rusko naopak zesiluje své vzdušné útoky na Ukrajinu a Trump své rozčarování z ruského přístupu už dal najevo několikrát.
Dopady ruské války na Ukrajině v noci na středu pocítilo Polsko, které je členským státem Severoatlantické aliance. Polsko zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Zatímco Trump incident s drony označil za možný omyl, představitelé Polska, ale také Německa, Evropské unii či Ukrajiny hovoří o ruském záměru. V pátek večer našeho času se kvůli průniku dronů nad Polsko mimořádně sejde na žádost Varšavy Rada bezpečnosti OSN.
