Polští představitelé odmítají tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého proniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru mohlo být omylem. Polsko a jeho spojenci v noci na středu poprvé od začátku ruské invaze sestřelili nad polským územím cizí bezpilotní letouny.
„Také bychom si přáli, aby dronový útok na Polsko byl chyba. Ale nebyl. A my to víme,“ napsal anglicky polský premiér Donald Tusk na sociální síti X.
„Ne, to nemohl být omyl,“ řekl už dříve během dneška v televizi Polsat News náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk. „Sledujeme všechno, co se děje nad Ukrajinou, a závěry, k nimž na základě toho docházíme, jsou jednoznačné – při tak velkém útoku na Polsko nelze mluvit o omylu.“
Putin si tleská. Pár dronů v Polsku ukázalo, že nepotřebuje válku, aby začal rozkládat NATO
Polsko, ale rovněž například představitelé Německa, Ukrajiny či Evropské unie předpokládají, že Rusko v noci na středu vyslalo bezpilotní stroje nad polské území záměrně. Například polský prezident Karol Nawrocki incident označil za ruskou provokaci s cílem vyzkoušet polské schopnosti a reakci, za test mechanismu fungování v rámci NATO. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do polského vzdušného prostoru nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, natož o útok.
„Ne, to nebyl omyl,“ napsal ve čtvrtek v noci na sociální síti X v reakci na Trumpovo vyjádření polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. Dnes ráno šéf polské diplomacie přijel na předem neohlášenou návštěvu do Kyjeva a ve videu na síti X připomněl, že v noci na středu, kdy nad Polsko přiletělo 19 dronů, které označil za ruské, nad Ukrajinu přiletělo 400 dronů a 40 raket. „To nebyly omyly,“ zdůraznil před budovou polské ambasády.
Vedoucí zahraničního odboru polské prezidentské kanceláře Marcin Przydacz v pátek řekl, že dronů nad Polsko vletělo 21 a že některé z nich byly v polském vzdušném prostoru něco přes deset vteřin a pak se vracely. Připustil, že „mezi nimi třeba byly i takové, které přiletěly trochu náhodou“.
Deník Rzeczpospolita na svých internetových stránkách připomněl, že Trump ještě minulý týden Bílém domě ujišťoval Nawrockého o skvělé spolupráci a blízkém spojenectví s Polskem. V souvislosti s jeho vyjádřením o možném omylu se server ptá, „co by museli Rusové udělat Polsku, aby se Trump jednoznačně postavil na stranu naší země“. Varuje, že současný šéf Bílého domu je loajální, ale více vůči Rusku než vůči Polsku.
Agentura Reuters ve čtvrtek bez dalších podrobností s odvoláním na člověka obeznámeného s věcí napsala, že zástupci polské armády navštíví Ukrajinu kvůli výcviku zaměřenému na sestřelování dronů.
Náměstek ministra obrany Pawel Zalewski v Polském rozhlasu řekl, že jedním z témat jednání Sikorského na Ukrajině jsou zřejmě i možné dodávky protidronových systémů pro Polsko, které chce čerpat ze zkušeností Ukrajinců. Varšava chce do obrany své východní hranice zařadit jak prvky pro rozpoznání dronů, tak pro jejich zneškodnění, uvedl Zalewski.
