Napříč Francií se konají protesty proti prezidentovi Emmanuelu Macronovi, vládním elitám a úsporným krokům vlády. Organizátoři z protestního hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno) si dali za cíl zablokovat některé dopravní uzly a firmy. Podle agentury Reuters protestující narušovali dopravu, zapalovali popelnice a někde se střetli s policií. Francouzské ministerstvo vnitra uvedlo, že do večera zaznamenalo celkem 550 protestních shromáždění a 262 blokád, kterých se účastnilo přibližně 175 tisíc lidí. Informovalo také o téměř 500 zatčeních, uvedla agentura AFP.
Desetitisíce příslušníků bezpečnostních sil, které byly rozmístěny po celé zemi, odstraňovaly blokády co nejrychleji, uvedly úřady. Francii tak podle nich prozatím přes některé potyčky blokády neochromily, píše Reuters.
Ministerstvo vnitra uvedlo, že policie zatkla 473 lidí, z toho 203 v Paříži. Ve vazbě je podle něj 339 lidí, 109 z nich v hlavním městě. V průvodech byli přítomni radikální aktivisté, což vedlo k narušení veřejného pořádku, doplnili zástupci ministerstva. Šéf resortu Bruno Retailleau už dříve varoval před zapojením radikálních levicových skupin do odpoledních protestů.
Hrál a prohrál. Francie přišla o dalšího premiéra, tentokrát ale začíná jít do tuhého. Kdy na zemi zaútočí finanční trhy?
Resort vnitra také uvedl, že nejnapjatější situace panovala v Rennes, Nantes a Paříži, kde bezpečnostní složky musely demonstrace rozpustit, když na ně protestující zaútočili. Dodal, že při zásazích bylo lehce zraněno 13 členů bezpečnostních složek.
Mnoho demonstrantů dalo průchod hněvu vůči Macronovi, který čelí politické nestabilitě. Parlamentní opozice se totiž v pondělí rozhodla nevyslovit důvěru vládě premiéra Françoise Bayroua. Křeslo ministerského předsedy dnes převzal další centrista, dosavadní ministr obrany Sébastien Lecornu, pro něhož je hlavní výzvou zkrocení rostoucího zadlužení země.
V Paříži policie použila slzný plyn proti mladým lidem blokujícím vchod do jedné ze středních škol a hasiči odstraňovali ohořelé předměty z barikády. Policie uvedla, že zabránila velké skupině asi tisíci protestujících ve vstupu na vlakové nádraží Gare du Nord.
„Očekávala jsem buď rozpuštění (parlamentu), nebo levicového premiéra, a my nemáme ani jedno, je to frustrující,“ řekla podle Reuters osmnáctiletá studentka Lisa Venierová, která byla mezi demonstranty poblíž nádraží.
Agentura AFP informovala také o požáru restaurace a další budovy v centru Paříže. Městská prokuratura nevyloučila, že oheň mohl vzniknout v důsledku policejního zásahu, a oznámila zahájení vyšetřování incidentu.
Hnutí Bloquons tout nemá centralizované vedení a je organizováno na sociálních sítích. Podle expertů vzešlo od krajně pravicových skupin, ale postupně ho převzala levice a krajní levice. Nyní je přirovnáváno k protestům takzvaných žlutých vest z roku 2018, které původně reagovaly na zdražení pohonných hmot, ale přerostlo v širší hnutí proti Macronovi a jeho plánům na ekonomické reformy.
