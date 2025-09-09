Izraelská armáda v úterý oznámila, že zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. Agentura AP a další média informují, že Izrael úder provedl v katarské metropoli Dauhá a že jeho obětí se stal šéf politického křídla a hlavní vyjednávač Chalíl Hajjá a několik dalších předních postav hnutí. Katar, který je prostředníkem mírových jednání, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
Televizní stanice al-Džazíra s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy.
Co zbylo z Hamásu? Podle nejvyšších odhadů má v Gaze stále až 15 tisíc ozbrojenců a zásobu zbraní
Izraelská televize Channel 12 uvedla, že Trump o útoku věděl a dal mu zelenou. Šéf Bílého domu v neděli uvedl, že dává Hamásu poslední varování poté, co Izrael jeho návrh na příměří přijal. Hamás pak uvedl, že návrh dostal a že s prostředníky diskutuje, jak jej dál rozvíjet.
Návrh podle stanice Channel 12 počítá s propuštěním všech rukojmích v první den příměří a s ukončením války v Pásmu Gazy, pokud následná jednání přinesou výsledky.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito více než 64.200 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist