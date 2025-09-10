Do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku přijel ukrajinský chlapec Saša. Když mu bylo 11 let, Rusové ho krátce po své invazi na Ukrajinu unesli od jeho matky a převezli na území, které okupovali. Sašovi se nakonec s pomocí jeho babičky Ludmily podařilo uprchnout. Jeho matka je ale stále nezvěstná.
Sašu a Ludmilu do Štrasburku pozvala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová u příležitosti svého každoročního Projevu o stavu Evropské unie. Dostalo se jim dlouhého potlesku od europoslanců. Von der Leyenová tímto pozváním chtěla demonstrovat, že výsledek boje Ukrajinců s okupanty má zásadní význam pro celou EU.
Co se dočtete dál
- Díky čemu by měly být země EU bezpečnější a bohatší.
- Jaký postoj ke konkrétním návrhům země EU mají.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.