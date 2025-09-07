Ruská okupační armáda dnes zaútočila na ukrajinská města 805 drony Šáhed, včetně návnad, a 13 raketami, z toho čtyřmi balistickými. Uvedlo to ráno velitelství ukrajinského letectva. Obráncům se podařilo zničit 747 dronů a čtyři střely.
V Kyjevě noční útoky zapálily několik budov včetně sídla vlády, zranily 18 lidí a tři osoby zabily, mezi nimi i roční dítě. Ukrajinské speciální jednotky provedly další zásah proti ruským rafinériím.
V budově úřadu ukrajinské vlády stále bojují hasiči, poničena je střecha a horní patra. Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková, která připojila fotografii budovy s plameny v několika oknech, také doplnila, že ruský útok v noci zasáhl Kyjev, Dnipro, Kryvyj Rih, Kremenčuk a Oděsu.
„Budovy opravíme, ale životy vrátit nelze. Nepřítel každý den terorizuje a zabíjí naše lidi po celé zemi. Svět musí na tuto zkázu reagovat nejen slovy, ale také činy," zdůraznila šéfka vlády země, která se ruské agresi brání už od února 2022. Podle serveru listu Ukrajinska pravda jsou počty dnes v noci vyslaných dronů novým rekordem.
Putin ponižuje Ukrajinu i Západ. Pozvání Zelenského do Moskvy je jen výsměchem a demonstrací síly
Sirény se na téměř celé Ukrajině kvůli ruským raketám a dronům rozezněly okolo 1:15 SELČ. Padající trosky ze zničených bezpilotních letounů zapálily střechu čtyř obytných budov v Kyjevě a oheň částečně poničil i další budovy. Ruské útoky v metropoli zranily 18 lidí, včetně těhotné ženy, a zabily dvě ženy a roční dítě, citoval Reuters starostu Vitalije Klička.
"Rusko úmyslně a vědomě útočilo na civilní cíle," uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
Desítky explozí byly slyšet mimo jiné i ve středoukrajinském Kremenčuku, kde částečně vypadla elektřina, jak uvedl starosta města Vitalij Maleckyj. Podle webu Ukrajinska pravda tam také rozsáhlý ruský útok poškodil dopravní infrastrukturu, uzavřen byl most přes řeku Dněpr.
Ruské útoky ve městě Kryvyj Rih cílily na dopravní a městskou infrastrukturu, uvedl tamější náčelník vojenské správy Oleksandr Vilkul. V jihoukrajinské Oděse pak byla poškozena civilní infrastruktura a obytné domy, informoval šéf zdejší oblastní správy Oleh Kiper.
Poté, co Rusko zahájilo letecké údery i na západní Ukrajinu poblíž hranic s Polskem, vzlétla polská a spojenecká letadla. Pozemní protivzdušná obrana a radarové průzkumné systémy byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti, uvedlo polské operační velení.
Ukrajinský dronový útok naopak podle Reuters způsobil požár v Ilské rafinerii u Krasnodaru na jihozápadě Ruska, který byl podle ruských zdrojů údajně rychle uhašen a který si nevyžádal žádné oběti. Zdejší personál se při zásahu evakuoval do krytů, dodala agentura. Ruská agentura RIA Novosti ráno uvedla, že ruská protivzdušná obrana v noci zničila 69 ukrajinských bezpilotních strojů.
Speciální síly ukrajinské armády zasáhly také řídící stanici ropovodu Družba v Brjanské oblasti Ruské federace. Tato stanice hraje podle ukrajinských zdrojů strategickou úlohu mimo v zajištění dodávek paliva pro ruskou armádu a přenosu ropy z Běloruska.
Ukrajina se už čtvrtým rokem brání ruské ozbrojené agresi. Ruská vojska vpadla do sousední země v únoru 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina. Terčem intenzivních ruských vzdušných úderů se Ukrajina stává opakovaně, a to i v poslední době, kdy se americký prezident Donald Trump snaží přesvědčit obě strany k uzavření mírové dohody. Zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce rychlé dojednání míru, Putin si klade podmínky, které Západ označuje za zdržovací taktiku.
