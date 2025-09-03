Putin vojáky NATO na Ukrajině nechce, ale já jsem toho názoru, že nám nemá co diktovat, kde máme vojáky mít. V rozhovoru pro HN to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Další jednání mezi zástupci takzvané koalice ochotných o zárukách pro případné příměří se odehrají ve čtvrtek. Součástí vyjednávání, která se vedou už několik týdnů, je i příprava možných evropských jednotek, které by fungovaly jako jedna z bezpečnostních záruk – a v nich by mohli být i čeští vojáci.

„Koalice ochotných je na druhou stranu nějaký mezistupeň, kde jsou členové i nečlenové aliance. A Česká republika už má bohaté zkušenosti z bývalé Jugoslávie právě s působením v misích tohoto typu.“

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • - Za jakých podmínek by mohli být čeští vojáci nasazeni na Ukrajině
  • - Jaké jsou vyhlídky na klid zbraní
  • - Proč by Maďaři měli odejít z EU
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.