Obklopeni po zuby ozbrojenými strážci procházeli se o víkendu šéfová Evropské komise Ursula von der Leyenová a polský premiér Donald Tusk u bariéry oddělující Polsko od Běloruska. Běloruští vojáci objevující se na druhé straně vyvolali u šéfů ochranek obou politiků otázku, zda by nebylo lepší se posunout od hranice trochu dál. „Nula ústupků,“ pravil Tusk na následné tiskové konferenci.
Evropané potřebují posílit vlastní vojenskou sílu i sebevědomí. Příležitostí k tomu bude nejen ochrana východního křídla EU a NATO, po jehož zemích nyní von der Leyenová cestuje, ale také příprava případných vojenských jednotek pro rozmístění uvnitř Ukrajiny jako pojistky před dalším ruským útokem.
Co se dočtete dál
- Co řekla von der Leyenová o plánech na vyslání vojáků na Ukrajinu.
- V jakém stavu jsou mírová jednání.
- Kdo bude s kým jednat v příštích dnech.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.