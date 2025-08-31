Je to nenápadný a nečekaný, ale překvapivě účinný nástroj na hubnutí. Nebo byste čekali, že by vám odborníci na výživu doporučili sladkou tečku za hlavním jídlem?
Dát si dezert nebo jinou pochoutku s mírou pomáhá předcházet mentalitě „všechno, nebo nic“, která je podle Tary Schmidtové, hlavní dietoložky Mayo Clinic, jedním z nejčastějších důvodů, proč hubnoucí diety u lidí nefungují. Mayo Clinic je uznávané akademické zdravotnické centrum se sídlem ve Spojených státech, které proslulo zaměřením na výzkum a vzdělávání.
Co se dočtete dál
- Proč černobílé myšlení škodí snaze o hubnutí.
- Jak funguje 'strategie inkluze' a proč ji vědci z University of Illinois zkoumali.
- Jak zařazení malých porcí pochoutek ovlivňuje chuť k jídlu a dlouhodobé hubnutí.
- Konkrétní tipy přední dietoložky z Mayo Clinic, jak si dopřát dezert.
- Jaké složky a úpravy se objevují v tzv. 'zdravých dezertech' (méně cukru, více vlákniny, náhražky sladidel)
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.