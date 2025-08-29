Americký prezident Donald Trump s platností od září ruší ochranu, kterou bývalé viceprezidentce a jeho soupeřce v loňských prezidentských volbách Kamale Harrisové poskytovala takzvaná tajná služba (policejní složka mající na starosti ochranu amerických politiků), uvedl server televize CNN. Zatímco bývalí prezidenti mají nárok na doživotní ochranu, viceprezidenti nikoliv. Harrisová měla mít původně ochranu na půl roku po skončení ve funkci, ale tehdejší prezident Joe Biden jí nařízením, o němž se dosud nevědělo, prodloužil o další rok.
CNN se ve svém zpravodajství odvolává na kopii Trumpova čtvrtečního dopisu pro ministerstvo vnitřní bezpečnosti, kterým prezident povoluje zrušení Bidenova nařízení o prodloužené ochraně pro Harrisovou. Původní půlroční lhůta stanovená zákonem vypršela už 21. července, nyní šedesátiletá politička musí počítat s tím, že ji tajná služba nebude chránit od 1. září.
Ukončení ochrany přichází v době, kdy se Harrisová chystá na knižní turné se svými memoáry 107 dní (107 Days), které vyjdou 23. září. Stane se tak podle CNN terčem větší pozornosti veřejnosti, než se jí dostávalo od lednového konce ve funkci. Od té doby se zúčastnila jen několika veřejných akcí.
Trump odvolává členku vedení Fedu, ta se ale nevzdává. Co to udělá s důvěrou v dolar a kdo nakonec vyhraje?
Bílý dům zatím Trumpovo rozhodnutí nekomentoval, poradkyně Harrisové, Kirsten Allenová, v prohlášení uvedla, že viceprezidentka je vděčná Tajné službě Spojených států amerických (USSS) za její profesionalitu, oddanost a neochvějný závazek k bezpečnosti.
Tajná služba loni čelila tvrdé kritice kvůli dvěma pokusům o atentát na tehdejšího prezidentského kandidáta Trumpa. Při jednom ho dokonce zasáhla kulka do ucha.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist