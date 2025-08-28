V dané chvíli je problémem všeho samotný Donald Trump a velmi měkká Evropa, která si počíná jako na konci třicátých let. „A všichni dobře víme, jak to dopadlo,“ hodnotí komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák aktuální vývoj kolem ruské agrese proti Ukrajině.
„Z toho, co sledujeme nejenom v posledních dnech, bych řekl, že s Putinem je nutno jednat jedině z pozice síly. Na nic jiného neslyší,“ míní Dvořák.
Telefonáty, ani přímá setkání s Donaldem Trumpem, podle něj nikam nevedou. „Už jsme slyšeli i to, že si Putin umí představit setkání s Volodymyrem Zelenským mezi čtyřma očima. Ale vzápětí jeho ministr zahraničí řekne, že Putin bude jednat jenom s politikem, jehož legitimita je nezpochybnitelná,“ říká Dvořák a vysvětluje, že navzdory ruským tvrzením Zelenskyj řádným ukrajinským prezidentem je. Zákon totiž jednoznačně říká, že volby v zemi mohou přijít až poté, co válka oficiální skončí.
Problémem podle Dvořáka jsou i omezení v dodávkách zbraní a jejich použití. „Prostě není možné, aby si Evropa a Amerika hrály na chytrou horákyni, protože nakonec se ukáže, že ta horákyně je velmi hloupá,“ varuje komentátor.
