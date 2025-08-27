Izraelské pozemní jednotky, které čeká dobývání města Gaza, si stěžují na špatné vybavení kvůli nedostatku financí. S odvoláním na několik nejmenovaných důstojníků izraelské armády to v úterý napsal deník Haarec. Problémy podle deníku také zvyšuje napětí mezi dobře financovaným izraelským letectvem a podfinancovanou izraelskou pěchotou.
Vysoký důstojník izraelské armády, který se účastnil bojů v Pásmu Gazy od samého začátku války, deníku Haarec řekl, že kvůli nedostatku financí se vojáci často nedočkají bezpilotní letecké podpory, protože nemají dost dronů. To vystavuje vojáky nebezpečné situaci. Podle důstojníka se k pozemním jednotkám Izrael chová jako k „potravě pro děla“.
Izraelská mechanizovaná brigáda na tom není o moc lépe. Tankový důstojník Haarecu řekl, že mu bylo velením přikázáno, aby co nejvíce šetřil tankovou municí a střílel jen v nejnutnějších situacích. Jako příčinu uvedl nedostatek peněz, a tudíž i nedostatek munice. Postěžoval si také na nedostatek náhradních dílů a celkové zanedbávání údržby vozidel mechanizované brigády, rovněž kvůli nedostatku financí.
Co zbylo z Hamásu? Podle nejvyšších odhadů má v Gaze stále až 15 tisíc ozbrojenců a zásobu zbraní
Na sociálních sítích dokonce vznikají sbírky, kde vojáci prosí o finanční dary, aby si mohli koupit základní vybavení jako helmy, neprůstřelné vesty nebo nosítka. I to svědčí o tom, že izraelská armáda dosáhla před plánovanou ofenzivou do města Gaza finančních limitů, píše Haarec.
Armáda nakupuje
Izraelská armáda kvůli nedostatečnému vybavení mechanizované brigády urychlila plánovanou výrobu tanků Merkava a obrněných transportérů Namer a Eitan či koupila dvě tankovací letadla od společnosti Boeing s cílem nahradit zastaralá letadla tohoto typu, která měla být dávno ve výslužbě. Oba případy podle deníku Haarec dokazují, že izraelské ministerstvo obrany takto hasí z důvodu nedostatku peněz nejpalčivější problémy.
Dalším důkazem nedostatku financí izraelské armády je vypsání armádního tendru na nové drony, ve kterém vyhrála izraelská společnost XTEND a v němž byl hlavní důraz kladen na co nejnižší cenu. Podle vyjádření člověka, který měl podle Haarecu přístup k informacím o tendru, jsou drony od XTEND jednoduché stroje bez jakéhokoliv systému umělé inteligence (AI) nebo jiného pokročilého počítačového softwaru. Veškerá jejich efektivita závisí na jeho řídicím operátorovi, který se nemůže opřít o žádné moderní technologie. Podobné drony se využívají také na Ukrajině.
Kvůli nedostatku financí roste i napětí uvnitř izraelské armády mezi pěchotou a letectvem. Rozdíl ve vybavení armádních složek je nejvíce patrný v kontextu leteckých útoků Izraele na Írán. Z pohledu Izraele byla operace v Íránu rychlá, úderná a vítězná. Naopak válka v Pásmu Gazy, kde pozemní jednotky nesou největší tíhu a čelí velkým logistickým nárokům, se táhne bezmála dva roky a její konec je stále v nedohlednu.
Letos v březnu vyšla výroční zpráva o armádním hospodaření za rok 2024, z níž vyplývá, že kontrakty podepsané v posledních letech státem Izrael byly určeny hlavně pro letectvo. V roce 2024 izraelské ministerstvo obrany hospodařilo s částkou 160 miliard šekelů (více než jeden bilion korun), letos by měl rozpočet na obranu činit zhruba 140 miliard šekelů (876 miliard korun).
