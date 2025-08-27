Dnes začala platit vyšší americká cla na dovoz zboží z Indie, maximální sazba činí až 50 procent. Agentury to označují jako trest za pokračující nákup ruské ropy. Indická vláda už na počátku srpna označila postup Spojených států za nespravedlivý a nerozumný.
Americký prezident Donald Trump 6. srpna vydal nařízení uvalující dodatečné 25procentní clo na dovoz indického zboží. Reaguje tak podle Bílého domu na skutečnost, že Indie pokračuje v nákupech ruské ropy. Platnost zvýšených cel Trump tehdy odložil o 21 dnů, tato lhůta nyní uplynula.
Indie podle Trumpa nakupuje značné objemy ruské ropy, kterou dál prodává s vysokými zisky na volném trhu, čímž pomáhá financovat válku na Ukrajině. Indie od začátku plošné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nákupy ruské ropy výrazně zvýšila. Z Ruska nyní pochází více než třetina indického dovozu této suroviny, zatímco před válkou na Ukrajině to bylo méně než jedno procento.
Indičtí analytici podle serveru listu Financial Times uvedli, že Trumpův krok byl částečně veden tlakem na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Indie nicméně navzdory hrozbám v nákupech ruské ropy dál pokračuje, i když v menším množství.
"Trump se snaží dostat Putina a Indie je k tomu snadným terčem,“ uvedl Ašok Malik z indické pobočky skupiny The Asia Group, který je bývalým poradcem ministerstva zahraničí.
Think-tank Global Trade Research Initiative se sídlem v Dillí odhadl, že objem indického vývozu do USA by mohl klesnout z 86,5 miliardy dolarů v letošním roce přibližně na 50 miliard dolarů v roce příštím.
Think-tank uvedl, že nejvíce opatření zasáhne vývoz textilu, drahých kamenů, šperků, krevet a koberců. Tyto sektory se připravují na 70procentní propad vývozu, který podle uvedeného think-tanku ohrozí stovky tisíc pracovních míst.
Britská banka Standard Chartered odhaduje, že cla by mohla snížit růst hrubého domácího produktu (HDP) Indie až o jeden procentní bod. Nicméně indická ekonomika je podle analytiků této banky díky zaměření na domácí trh méně ohrožena než ekonomiky jiných asijských zemí, které jsou více zaměřené na export. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Indie.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist