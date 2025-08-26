Domácí politický spor mezi novým polským prezidentem Karolem Nawrockým a vládou premiéra Donalda Tuska nyní zkomplikoval situaci milionu ukrajinských válečných uprchlíků v zemi. Nawrocki odmítl podepsat novelizaci zákona, který jim prodlužuje ochranu, umožňuje přístup na pracovní trh a čerpat sociální podporu.
Necelý milion uprchlíků, který je registrovaný podle tohoto speciálního zákona, se ocitl v naprosté nejistotě, protože současná pravidla končí 30. září a vláda nemá potřebnou třípětinovou většinu v Sejmu, aby veto prezidenta přehlasovala.
Co se dočtete dál
- Proč prezident vetoval zákon o pomoci uprchlíkům.
- O co Ukrajinci v Polsku příjdou.
- Jaký vliv to může mít na sousedy, jako je Česko.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.