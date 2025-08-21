Polsko plánuje zvýšit bankám příští rok daň z příjmu ze stávajících 19 procent na 30 procent. Země potřebuje další příjmy, aby mohla financovat rostoucí zbrojní výdaje. Tiskové agentuře PAP to řekl náměstek ministra financí Jaroslaw Neneman.
V roce 2027 by se sazba měla snížit na 26 procent. V následujících letech by pak měla klesat dále na 23 procent, uvedl Neneman.
Střední Evropa na prahu nové epochy. Co vám politici neřeknou, i když by měli
Polsko od začátku války v sousední Ukrajině zvyšuje výdaje na obranu. V roce 2026 plánuje vyčleňovat na své ozbrojené síly pět procent hrubého domácího produktu (HDP).
„Ministerstvo financí odhaduje, že tyto změny povedou v roce 2026 k nárůstu příjmů z daně z příjmů právnických osob přibližně o 6,5 miliardy zlotých (37,5 miliardy Kč),“ uvedl úřad. „Celkově se očekává, že navrhovaná řešení v příštích deseti letech přinesou do rozpočtu více než 20 miliard zlotých, což představuje významný příspěvek bankovního sektoru k financování výdajů státního rozpočtu...,“ dodalo ministerstvo s tím, že zároveň plánuje snižovat speciální daň pro finanční instituce, která platí od roku 2016 a činí zhruba 0,44 procenta ročně.
Banky v České republice nyní platí běžnou 21procentní daň z příjmu jako ostatní firmy. Zároveň ale od roku 2023 odvádějí takzvanou daň z neočekávaných mimořádných zisků, která činí 60 procent. Tato mimořádná daň má platit jen do konce letošního roku.
