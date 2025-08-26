Společnost xAI a sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska zažalovaly firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence (AI). Informují o tom agentury Reuters a AFP.
Společnosti Apple a OpenAI podle žaloby „uzavřely trhy, aby si udržely své monopolní postavení a bránily v konkurenčním boji inovátorům“, jako jsou X a xAI. „Je to příběh dvou monopolů, které spojily síly, aby si zajistily trvalou dominanci ve světě, který nyní pohání nejmocnější technologie vytvořená lidstvem: umělá inteligence,“ cituje ze žaloby agentura AFP. Žaloba požaduje odškodné ve výši miliard dolarů a vydání soudního zákazu údajných nezákonných praktik firem Apple a OpenAI.
Musk již dříve pohrozil, že na Apple podá žalobu kvůli způsobu, jakým firma ve svém obchodu s aplikacemi App Store umisťuje jeho sociální síť X a chatovací systém Grok založený na AI. Apple podle Muska v App Storu neumožňuje získat nejvyšší pozici žádné společnosti působící v oblasti AI s výjimkou firmy OpenAI, která je tvůrcem populárního chatovacího systému ChatGPT.
Apple vytvořil s firmou OpenAI partnerství, v rámci kterého integruje systém ChatGPT do svých chytrých telefonů iPhone, počítačových tabletů iPad a počítačů Mac. „Apple postupuje způsobem, který znemožňuje všem AI společnostem kromě OpenAI dostat se na první pozici v App Storu, což je jednoznačné porušení antimonopolních pravidel,“ uvedl tento měsíc Musk.
Podle společností X a xAI kontroluje Apple ve Spojených státech zhruba 65 procent trhu s chytrými telefony a OpenAI nejméně osmdesát procent trhu s asistenčními systémy využívajícími generativní umělou inteligenci, píše AFP.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. V posled ní době se výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
