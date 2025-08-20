V padesáti letech je Robert Brovdi na Ukrajině legendou. Původně obchodník a manažer zemědělských podniků získal svoji bojovou přezdívku „Maďar“ díky svému původu z maďarské menšiny z Užhorodu. Teď ho Rusko považuje za jednoho z nejnebezpečnějších ukrajinských velitelů, protože z nuly pomohl vybudovat sílu, která teď hlavně brání Ukrajinu – jednotky dronových operátorů.
„Ropovod Družba odpočívá. Plné čerpání ropy se zastaví na neurčito. Zdravím vás od ptáků SBS,“ napsal Brovdi v úterý na svoji facebookovou stránku. Stvořitel jednotky „Ptáci Maďara“, která se proslavila záběry útočících dronů na ruské vojáky i tanky, se v červnu stal velitelem nového druhu sil ukrajinské armády, Sil bezpilotních systémů se zkratkou SBS.
Co se dočtete dál
- Proč Ukrajinci zaútočili na ropovod Družba.
- Jak o dronech přemýšlí velitel dronové armády.
- Jaký dopad může mít nedostatek ruské ropy na střední Evropu.
