Ať už se tento týden odehraje na Aljašce i jinde ohledně diplomatických jednání o míru cokoliv, Evropané se potřebují podívat do budoucnosti. To, co čeká Ukrajinu, bude mít dopady na Evropu a na Česko.
Na podobná cvičení ve strategickém uvažování není Evropa zvyklá. Unie se posunuje dopředu prostřednictvím složitých byrokraticko-politických cvičení anebo pomocí krizí. Dát na stůl možné scénáře a zamyslet se nad jejich důsledky je nutné už jen kvůli vnitřní bezpečnosti Česka a Evropy. A to i kdybychom propadli iluzi, že z Ruska se stane mírumilovný soused, což je ten nejméně pravděpodobný scénář.
Co se dočtete dál
- Co jsou tři úkoly Evropanů?
- Kdo ovlivní ukrajinskou politiku?
- Jak vypadá ruská inspirace pro EU?
