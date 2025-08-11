Když západní země krátce po napadení Ukrajiny ohlásily sankce také vůči ruským oligarchům blízkým prezidentu Vladimiru Putinovi, měl se jim rázně zabavit veškerý majetek v zahraničí. Tedy včetně luxusních superjachet. Tento záměr ale vyšel jen částečně. Miliardářům se mnohdy podařilo nalézt pro svůj plovoucí luxus bezpečí v zemích, jež se k sankcím nepřipojily, hlavně v Turecku a Spojených arabských emirátech.
Co se dočtete dál
- Kdo je skutečným vlastníkem jachty Amadea.
- Jak americké soudy rozhodly o vlastnictví.
- Jaká je celková odhadovaná hodnota ruských plavidel.
- Kde nacházejí oligarchové bezpečné přístavy.
