Federální imigrační agenti ve čtvrtek postřelili v Portlandu v americkém státě Oregon dva lidi, píše agentura AP s odkazem na úřady. Incident vyšetřuje Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) agenti chtěli zastavit vozidlo a řidič se ho pokusil použít jako zbraň. Jeden z agentů podle DHS pak „vystřelil v sebeobraně“. Podle DHS imigrační agenti chtěli vůz zastavit kvůli venezuelskému přistěhovalci s napojením na zločinecký gang.
„Dva lidé jsou v nemocnici po střelbě, do níž byli zapojeni federální agenti,“ uvedla portlandská policie v prohlášení. Doplnila, že do incidentu nebyla zapojena. Do nemocnice byli podle policie převezeni muž a žena.
Místní pobočka stanice ABC News uvedla, že do střelby byli zapojeni agenti Imigračního a celního úřadu Spojených států amerických (ICE). Portlandská pobočka FBI následně podle AP potvrdila, že „vyšetřuje agenta zapojeného do střelby“ s tím, že dva lidé byli zraněni a do incidentu byli zapojeni příslušníci ICE.
„Cestující ve vozidle a hledaná osoba je venezuelský nelegální přistěhovalec, napojený na nadnárodní prostituční síť Tren de Aragua,“ uvedlo ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) ve svém prohlášení zveřejněném na X. „Když se agenti představili osobám ve vozidle, řidič vůz použil jako zbraň a pokusil se strážce zákona přejet... Agent, který se obával o svůj život a bezpečí, vystřelil varovný výstřel. Řidič poté s cestujícím ujel,“ dodalo ministerstvo.
O několik minut později policie obdržela zprávu, že postřelený muž žádá o pomoc v jiné části města Policie po příjezdu na místo našla postřeleného muže a ženu.
„Chápeme, že po střelbě v Minneapolisu panuje zvýšené napětí a emoce, ale žádám veřejnost, aby zůstala klidná, zatímco pokračujeme ve zjišťování dalších podrobností,“ řekl policejní šéf Bob Day.
Při rozsáhlém zásahu imigračních agentů v Minneapolisu na severu Spojených států ve středu zastřelil příslušník ICE místní ženu, která se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet, když ji kontrolovala skupina agentů ICE. Podle DHS agent ICE střílel v sebeobraně, když do něj žena najížděla vozem, což minnesotské úřady jednoznačně odmítly. Zastřelení ženy vyvolalo rozsáhlé protesty. Policie v Minneapolisu proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela.
