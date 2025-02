Střelba v areálu vzdělávacího centra v Örebro ve středním Švédsku si vyžádala asi deset mrtvých. Oznámila to policie. Domnívá se, že mezi mrtvými je i samotný útočník, který zřejmě jednal sám. Policie zatím nemá informace o tom, že by šlo o teroristický čin, ale jistě to ještě neví. O hrozícím útoku neměla žádné varovné signály a o údajném pachateli neměla informace.

Policejní šéf v Örebro Roberto Eid Forest řekl, že podezřelý nemá vazby na žádný gang a policie věří, že „se další útoky nestanou“.

Vzdělávací centrum je na kraji města Örebro ležícího asi 200 kilometrů západně od Stockholmu. Škola nazvaná Campus Risbergska nabízí služby lidem starším 20 let na úrovni odpovídající učivu na základních a středních školách. Poskytuje také výuku švédštiny pro migranty, odborné vzdělávání a programy pro lidi s mentálním postižením.

Útok se stal v úterý kolem 12:30 SEČ v době, kdy mnoho studentů ze školy už odešlo po celostátní zkoušce. Parkoviště u školy a ulice v okolí zaplnila policejní auta a sanitky, nad místem létal vrtulník, popsala agentura AP.

Švédský premiér Ulf Kristersson už dříve během odpoledne úterý označil za „velmi bolestivý den pro Švédsko“. Vzkázal, že jeho myšlenky patří těm, kterým se den ve škole proměnil v teror. „Být uvězněný ve třídě a bát se o vlastní život je noční můra, kterou by neměl zažít nikdo,“ řekl šéf švédské vlády.

Švédsko se potýká s případy střelby a bombových útoků, za kterými často stojí gangy, píše agentura AP. Nicméně útoky na školách se smrtelnými následky jsou vzácné. Mezi lety 2010 a 2022 při sedmi násilných incidentech na školách přišlo o život deset lidí, vyplývá ze statistik Národního rady pro prevenci kriminality.