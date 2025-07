Deset let po známém výroku tehdejší kancléřky Angely Merkelové lze říci, že Německo situaci kolem migrace nezvládlo. Na tradiční letní tiskové konferenci to řekl nynější německý kancléř Friedrich Merz. Reagoval tak na dotaz, který se týkal slov Merkelové z migrační krize v roce 2015. Její výrok „Wir schaffen das“ (Zvládneme to) měl tehdy obyvatele Německa uklidnit. Merzova vláda zpřísnila německou migrační a azylovou politiku.

Merkelová podle Merze pronesla dnes již slavná a mnohokrát kritizovaná slova v určitém kontextu. „O deset let později dnes víme, že jsme to v této oblasti, kterou měla na mysli, zjevně nezvládli,“ řekl Merz. Migraci je podle něj třeba lépe řídit a jeho vláda se zavázala, že zpřísní migrační a azylová pravidla.

Merkelová byla od roku 2000 do roku 2018 předsedkyní Křesťanskodemokratické unie (CDU), v jejímž čele nyní stojí Merz. Vládu vedla v letech 2005 až 2021. Jednou z největších politických krizí, se kterou se musela vyrovnávat, byla krize migrační z let 2015 a 2016. Rozhodla tehdy mimo jiné o tom, že do Německa mohou přijít statisíce uprchlíků ze Sýrie. Větou „Wir schaffen das“ se obracela na veřejnost ve snaze ji uklidnit a ubezpečit, že dokáže zvládnout výzvy spojené s integrací stovek tisíc uprchlíků.

Poprvé věta zazněla podle německých médií právě na letní tiskové konferenci, na které němečtí kancléři tradičně odpovídají na dotazy novinářů. V roce 2015 se konference nicméně konala až 31. srpna. Merz dnes odpovídal na novinářské otázky před začátkem letní pauzy.

Merz byl stranickým rivalem Merkelové a dočasně kvůli neshodám s ní politiku opustil. Po jeho návratu se krátce zdálo, že se jejich vztah zlepšil. Merkelová ale v poslední době několikrát otevřeně kritizovala politiku Merzovy vláda, především právě v otázkách migrace.

Změna migrační politiky

Nynější spolková vláda přístup Německa k migraci výrazně mění. Dosud vycházel do značné míry právě z rozhodnutí, které učinila Merkelová před deseti lety. Některá omezení ale zaváděly i předchozí vlády. Už od roku 2015 kontroluje Německo svou hranici s Rakouskem. V říjnu 2023 přibyly kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. Loni v září nařídila tehdejší ministryně vnitra Nancy Faeserová také ostrahu hranic s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem.

Na začátku letošního května nový ministr vnitra Alexander Dobrindt nařídil zpřísnit kontroly na pozemních hranicích. Umožnil, aby policisté odmítali i ty migranty, kteří chtějí v Německu požádat o azyl. Výjimkou mají být podle nařízení jen zranitelné skupiny, jako jsou děti, těhotné ženy či vážně nemocní. Navzdory rozhodnutí správního soudu, který v jednom konkrétním případě označil režim za protiprávní, Německo v jeho uplatňování pokračuje. Dnes Merz řekl, že kontroly už „ukazují svůj účinek“.

Kromě národního řešení chce Německo ale hledat i řešení evropské. Prvním krokem k němu by měla být schůzka ministrů vnitra Německa, Francie, Polska, Dánska, Rakouska a Česka, která se dnes koná na nejvyšší německé hoře Zugspitze. Za Česko se účastní ministr vnitra Vít Rakušan.