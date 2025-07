Spojené státy od 1. srpna na dovoz z Japonska a Jižní Koreje uvalí clo ve výši 25 procent. Vyplývá to z dopisů adresovaných představitelům těchto zemí, jež na své síti Truth Social zveřejnil americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu 2. dubna oznámil desetiprocentní základní clo a k tomu vysoká takzvaná reciproční cla pro většinu zemí světa. Prezident dodatečná cla na 90 dní pozastavil, a to do 9. července. Nyní však jeho administrativa upřesnila, že nová cla začnou platit od 1. srpna a jejich výši pro jednotlivé partnery postupně upřesní.

„Je pro mě velkou ctí, že Vám mohu zaslat tento dopis, neboť dokládá sílu a odhodlání našich obchodních vztahů a skutečnost, že Spojené státy americké souhlasily s pokračováním spolupráce s Japonskem (respektive Jižní Koreou – pozn. red.), přestože mají s Vaší velkou zemí značný obchodní deficit,“ stojí v úvodu téměř totožných Trumpových dopisů určených premiérům obou zemí.

Trump zároveň obchodní partnery varuje před překládkou zboží za účelem vyhnout se vyšším celním sazbám. „Zboží přesměrované za účelem vyhnout se vyšší sazbě bude podléhat této vyšší sazbě,“ uvedl.

Připomněl také, že pokud budou japonské či korejské společnosti vyrábět v USA, clům se vyhnou. Zároveň jim přislíbil rychlé schválení případných stavebních projektů. Dále oběma vládám pohrozil navýšením celní sazby v případě odvetných celních opatření.

„Těšíme se na spolupráci s Vámi jako Váš obchodní partner po dalších mnoho let. Pokud si přejete otevřít své dosud uzavřené obchodní trhy Spojeným státům a odstranit svá celní a netarifní opatření a obchodní bariéry, možná zvážíme úpravu tohoto dopisu. Cla mohou být upravena směrem nahoru nebo dolů, v závislosti na našich vztazích s Vaší zemí. Spojené státy americké Vás nikdy nezklamou,“ uzavřel Trump.

Původně oznámená takzvaná reciproční cla měla pro Japonsko činit 24 procent a pro Jižní Koreu 25 procent. Sazba podle metodiky úřadu vládního zmocněnce pro obchod odrážela výši obchodního deficitu USA s těmito partnery.

Trumpova administrativa vyhlásila cíl uzavřít za 90 dní 90 dohod. Ambiciózní cíl se ale setkal se skepsí ze strany obchodních expertů, kteří znají náročná a zdlouhavá obchodní jednání z minulosti, uvedla dříve agentura Reuters.

Dohodu se americké vládě zatím podařilo dojednat s Vietnamem a s Británií. Japonsko a Jižní Korea patří mezi desítku největších obchodních partnerů USA.