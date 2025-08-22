Předseda rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Jerome Powell naznačil možné snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání v září. Ke snížení se však v projevu na sympoziu v Jackson Hole nezavázal, a to navzdory tomu, že na centrální banku v tomto ohledu dlouhodobě vyvíjí veřejný tlak prezident Donald Trump. Podle Powella přetrvávají rizika zvýšené inflace.
Americká centrální banka neposlouchá Trumpa. Její šéf na to doplatí
Ekonomika podle Powella čelí novým výzvám kvůli změnám v hospodářské politice prosazovaným Bílým domem. „Výrazně vyšší cla pro velkou část našich obchodních partnerů přetvářejí globální obchodní systém. Přísnější imigrační politika vedla k prudkému zpomalení růstu pracovní síly,“ prohlásil šéf Fedu.
„Ačkoli se trh práce jeví stabilně, jedná se o zvláštní druh stability, která je výsledkem výrazného zpomalení jak nabídky, tak poptávky po pracovnících. Tato neobvyklá situace naznačuje, že rizika poklesu zaměstnanosti rostou. A pokud se tato rizika naplní, může k tomu dojít velmi rychle,“ řekl Powell.
Inflace podle něj začala znovu stoupat vlivem cel zavedených prezidentem Trumpem, kdy celková inflace dosáhla podle odhadů v červenci 2,6 procenta a jádrová inflace 2,9 procenta. „Dopady cel na spotřebitelské ceny jsou nyní jasně viditelné. Očekáváme, že se tyto efekty budou hromadit v nadcházejících měsících,“ uvedl Powell.
Fed nicméně považuje za pravděpodobný scénář, že jde spíše o jednorázový posun cenové hladiny než o trvalou inflační dynamiku. „Je však také možné, že tlak na růst cen způsobený cly by mohl vyvolat dlouhodobější inflační dynamiku a to je riziko, které je třeba posoudit a se kterým je třeba se vypořádat,“ dodal Powell.
Každoroční mezinárodní sympozium centrálních bankéřů pořádá Fed v Kansas City. Tradičním vrcholem je projev šéfa centrální banky. Tématem letošní konference jsou změny na trhu práce z hlediska demografie, produktivity a makroekonomické politiky. Setkání potrvá do soboty.
Americký prezident Trump dlouhodobě kritizuje Fed a jeho šéfa Powella kvůli – podle jeho mínění – pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb. V dubnu server CNBC napsal, že Trumpovy útoky na šéfa Fedu a tlak na snižování sazeb vyvolávají otázky ohledně nezávislosti centrální banky. Powellův mandát v čele instituce sice skončí v květnu 2026, ale jeho členství v radě guvernérů končí až v roce 2028.
