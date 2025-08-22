Předseda rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Jerome Powell naznačil možné snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání v září. Ke snížení se však v projevu na sympoziu v Jackson Hole nezavázal, a to navzdory tomu, že na centrální banku v tomto ohledu dlouhodobě vyvíjí veřejný tlak prezident Donald Trump. Podle Powella přetrvávají rizika zvýšené inflace.

Ekonomika podle Powella čelí novým výzvám kvůli změnám v hospodářské politice prosazovaným Bílým domem. „Výrazně vyšší cla pro velkou část našich obchodních partnerů přetvářejí globální obchodní systém. Přísnější imigrační politika vedla k prudkému zpomalení růstu pracovní síly,“ prohlásil šéf Fedu.

„Ačkoli se trh práce jeví stabilně, jedná se o zvláštní druh stability, která je výsledkem výrazného zpomalení jak nabídky, tak poptávky po pracovnících. Tato neobvyklá situace naznačuje, že rizika poklesu zaměstnanosti rostou. A pokud se tato rizika naplní, může k tomu dojít velmi rychle,“ řekl Powell.

Inflace podle něj začala znovu stoupat vlivem cel zavedených prezidentem Trumpem, kdy celková inflace dosáhla podle odhadů v červenci 2,6 procenta a jádrová inflace 2,9 procenta. „Dopady cel na spotřebitelské ceny jsou nyní jasně viditelné. Očekáváme, že se tyto efekty budou hromadit v nadcházejících měsících,“ uvedl Powell.

Fed nicméně považuje za pravděpodobný scénář, že jde spíše o jednorázový posun cenové hladiny než o trvalou inflační dynamiku. „Je však také možné, že tlak na růst cen způsobený cly by mohl vyvolat dlouhodobější inflační dynamiku a to je riziko, které je třeba posoudit a se kterým je třeba se vypořádat,“ dodal Powell.

Každoroční mezinárodní sympozium centrálních bankéřů pořádá Fed v Kansas City. Tradičním vrcholem je projev šéfa centrální banky. Tématem letošní konference jsou změny na trhu práce z hlediska demografie, produktivity a makroekonomické politiky. Setkání potrvá do soboty.

Americký prezident Trump dlouhodobě kritizuje Fed a jeho šéfa Powella kvůli – podle jeho mínění – pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb. V dubnu server CNBC napsal, že Trumpovy útoky na šéfa Fedu a tlak na snižování sazeb vyvolávají otázky ohledně nezávislosti centrální banky. Powellův mandát v čele instituce sice skončí v květnu 2026, ale jeho členství v radě guvernérů končí až v roce 2028.

