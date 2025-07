Senát Spojených států v úterý schválil návrh zákona republikánského prezidenta Donalda Trumpa o daních a výdajích, informují tiskové agentury. Republikány ovládaný Senát hlasoval v poměru 50 ku 50, o schválení návrhu známého jako "velký, krásný zákon" svým hlasem následně rozhodl viceprezident J.D. Vance. Rozsáhlý daňový a výdajový balíček nyní poputuje ke schválení zpět do Sněmovny reprezentantů, neboť Senát v návrhu učinil změny.

Republikáni, kteří mají ve 100členném Senátu s 53 křesly těsnou většinu, si nemohli dovolit ztratit více než tři hlasy. Proti schválení návrhu hlasovali přesně tři republikánští senátoři, a to Thom Tillis ze Severní Karolíny, Susan Collinsová z Maine a Rand Paul z Kentucky.

Návrh zákona o 940 stranách obsahuje klíčové priority Trumpovy administrativy, jako jsou prodloužení daňových škrtů z roku 2017, nové daňové úlevy, zvýšení výdajů na armádu a zabezpečení hranic.

Senát hlasoval o změnách návrhu od pondělí až do úterního rána místního času. Republikánští senátoři také v zákulisních jednáních dlouho přesvědčovali své váhající kolegy, aby získali potřebnou podporu ve finálním hlasování.

Donald Trump je zklamaný poté, co se Elon Musk opřel do republikánského daňového zákona

Republikáni v hlasování o změnách vzdorovali četným snahám demokratů zpochybnit prvky legislativního balíčku včetně daňových úlev nebo škrtů v programu zdravotního pojištění Medicaid a federálních potravinových programech.

"Velký, krásný zákon" omezuje potravinové a zdravotní dávky pro nejchudší Američany a zároveň poskytuje daňové úlevy lidem s vyššími příjmy. Odborníci podle serveru Axios tvrdí, že tyto škrty by mohly vyvolat vlnu utrpení - přeplněné pohotovosti, nárůst chronických zdravotních problémů, více dluhů za lékařskou péči a více lidí trpících hladem. Deník The Washington Post poznamenal, že schválení návrhu by znamenalo největší škrty v americkém sociálním zabezpečení za poslední desítky let.

Nestranický Rozpočtový úřad Kongresu (CBO) zveřejnil analýzu, podle které by v důsledku přijetí zákona přišlo 11,8 milionu Američanů o pojištění. CBO uvedl, že balíček by během deseti let zvýšil deficit země o téměř 3,3 bilionu dolarů (69,3 bilionu korun).